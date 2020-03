Coronavirus, a Monaco si riunisce il Consiglio Nazionale

Monaco. Si è riunito ieri sera, in una seduta straordinaria, il Consiglio Nazionale del Principato di Monaco. L’argomento è ovviamente uno solo: l’emergenza coronavirus. La notizia che anche Sua Altezza Serenissima Alberto II è risultato positivo al Covid-19, così come il suo primo ministro Serge Telle, ha sconvolto non poco la tranquillità del Principato.

