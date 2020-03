Coronavirus, a Monaco scatta il coprifuoco: vietato uscire dalle 22 alle 5 del mattino

Monaco. Dopo Mentone, anche nel principato di Monaco a partire da questa sera non si potrà uscire di casa (se non per alcune eccezioni) dalle 22 alle 5 del mattino. A decidere di istituire il coprifuoco è stato il Principe Alberto II, nei giorni scorsi risultato positivo al Covid-19.

«Considerando che gli spostamenti personali non autorizzati sono tali da provocare un’accelerazione della diffusione del coronavirus sul territorio – si legge in una nota diramata dal governo monegasco – è vietato uscire tra le 22 e le 5 del mattino». In questa fascia oraria non ci si potrà spostare per acquisti di prima necessità o di beni necessari a svolgere la propria attività lavorativa. Vietato anche praticare sport, passeggiare e portare fuori il proprio cane.

Chi infrange il divieto, rischia una sanzione fino a 200 euro.