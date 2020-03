Coronavirus, a Mentone c’è il coprifuoco: vietato uscire dalle 21 alle 5 del mattino

Mentone. «Al fine di mettere in sicurezza gli abitanti ed evitare la propagazione del coronavirus, il sindaco di Mentone ha deciso di istituire il coprifuoco dalle 21 alle 5 del mattino a partire da questa sera fino a nuovo ordine». E’ quanto si legge in una nota diramata dal Comune di Mentone ieri sera.

A prendere la drastica misura restrittiva, è stato il sindaco Jean-Claude Guibal. Gli unici che avranno diritto a circolare tra le 21 e le 5 sono i soccorritori, le forze dell’ordine, e chi avrà una necessità impellente. Chi infrangerà il coprifuoco verrà punito con una multa maggiorata di 135 e 375 euro.

E non è tutto. A Mentone da ieri sera il marciapiede che affaccia sul mare è interdetto ai pedoni dal ponte Elisabeth a ovest e il valico di confine di ponte San Ludovico. Le vie e gli spiazzi pubblici sui quali non si potrà circolare sono: Promenade du Soleil, Quai Bonaparte, Esplanade des Sablettes / Port de Garavan (tranne per gli accessi ai negozi di alimentari), il vecchio porto, la promenade de la Mer e la promenade Reine Astrid.