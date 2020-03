Mentone. Ha aperto alle 8,30 di oggi il primo “drive-test” in via Prato, a Mentone, sede del laboratorio di biologia medica Eurofins. I medici hanno effettuato i primi tamponi, così come voluto dal sindaco Jean-Claude Guibal per intensificare la lotta contro l’epidemia di coronavirus, consentendo, in particolare, di testare la positività o meno al Covid-19 su persone con sintomi analoghi o soggetti a rischio.

Il laboratorio effettuerà tamponi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13 alle 16. Lo screening deve essere prescritto da un medico che invia la prescrizione direttamente al laboratorio. Il biologo convalida la richiesta e contatta l’interessato per fissare un appuntamento. A questo punto il paziente dovrà guidare fino al laboratorio e restare in auto durante l’esame: un modo, questo, per limitare il contatto e il rischio di contaminazione. I risultati arriveranno cinque ore dopo il test.

Con decreto comunale, il traffico in via Prato è stato vietato dalle 7,30 alle 17,00, dal 30 marzo al 10 aprile. Un equipaggio della Polizia Municipale assicura, in connessione con il laboratorio, il passaggio dei veicoli dei pazienti convocati per lo screening. L’accesso è autorizzato ai residenti che debbano rientrare nel loro garage.