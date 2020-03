Coronavirus, a Imperia nasce l’Associazione “Missione Case di Riposo” per aiutare gli anziani

Nasce ad Imperia l’Associazione “Missione Case di Riposo” per operare nel settore dell’Assistenza sociale e socio sanitaria. Viene creata in un momento di urgenza in cui gli anziani ospiti delle strutture sono in grande difficoltà sia dal punto di vista sanitario che da quello emotivo dato il totale isolamento che la circolazione del virus impone.

L’Associazione ha lo scopo di raccogliere le donazioni per poter procedere all’acquisto di materiale indispensabile e difficilmente reperibile quali mascherine, camici monouso e tutto quanto può servire ad affrontare l’emergenza, per poi veicolarlo proporzionalmente a tutte le Case di Riposo della provincia di Imperia.

Il versamento può essere effettuato a :

Associazione Missione Case di Riposo IBAN : IT48V0326810500052771082220

La prima donazione di euro mille è stata effettuata dal Circolo Borgo Fondura di Imperia da sempre attento ai problemi sociali della città. Al termine dell’emergenza l’Associazione continuerà ad occuparsi come da suo statuto della realizzazione di progetti riguardanti i servizi rivolti agli anziani, collaborazione con i servizi sociali, associazioni di volontariato promuovendo politiche sociali e culturali per la terza età.

Per info: missionecasediriposo@libero.it