Coronavirus, a Imperia commercio in difficoltà: l’assessore Oneglio convoca tavolo tecnico

Imperia. La paura del Coronavirus unitamente all’applicazione del Decreto del presidente del consiglio che pone limitazioni a tutela della salute sta mettendo a dura prova il commercio cittadino.

Un incontro tecnico per affrontare, appunto, dal punto di vista economico gli effetti del Coronavirus è stato convocato per domani mattina alle 11 in sala consiliare dall’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio su indicazione del sindaco Claudio Scajola.

Al tavolo sono state invitate tutte le associazioni datoriali cittadine, Civ e Ordini professionali.