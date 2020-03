Coronavirus a Imperia, audio choc diffuso sui social: operatrice sanitaria rischia denuncia

) -->

Imperia. «Un aggiornamento in tempo reale la positività transitata anche all’ospedale di Imperia, 18 sanitari sono in quarantena perché positivi». Questo è l’inizio di un audio di WhatsApp che oramai sembra essere diventato virale nella nostra provincia. Di per se il discorso, con i suoi toni allarmistici, (i 18 sanitari entrati a contato con la coppia bergamasca non sono assolutamente infetti) è da condannare a prescindere da chi lo abbia fatto.

Purtroppo però l’autore si è rilevato essere una pneumologa dell’ospedale di Imperia, un soggetto che per il ruolo che ricopre non dovrebbe assolutamente mettere in giro notizie false e potenzialmente capaci di scatenare il panico in un momento già delicato. L’audio continua poi mantenendo toni alti e alludendo ad una situazione di pericolo assoluto: «Ci sono quadri tac veramente pesanti, che esplodono nel giro di due giorni» spiega la donna.

Il messaggio, per come è stato confezionato, sembrerebbe rivolto solo agli addetti ai lavori. Fatto sta che è arrivato, grazie al tam tam del social, a tanti ai quali non doveva pervenire, con il rischio reale di creare tensioni e paure non corrispondenti alla realtà. Fortunatamente l’Asl 1 Imperiese non è rimasta a guardare e nei confronti dell’operatrice che ha divulgato il messaggio potrebbero essere presi provvedimenti disciplinari e giudiziari.

Ecco il file audio in questione. Attenzione: contiene notizie false ed allarmistiche