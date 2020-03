Imperia. Atmosfera surreale e iniziative di solidarietà nel capoluogo il giorno dopo la proclamazione di tutto il territorio nazionale a “zona rossa” a seguito del decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte.

A Porto Maurizio, in via XX Settembre, una commerciante, Alice Grossi che gestisce un panificio si è messa messo a disposizione volontariamente per portare a casa delle persone anziane la spesa.

«In poco più di un’ora dall’annuncio su Facebook -dice la Grossi – ho raccolto diverse prenotazioni, lo facciamo per spirito di solidarietà».

Alcune attività hanno preferito chiudere, altre, in particolare negozi di alimentari, non consentono ai clienti di entrare tutti insieme, al massimo 6 per volta. I bar hanno eliminato alcuni tavolini per consentire il rispetto della distanza raccomandata.