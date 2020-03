Coronavirus, a Bordighera polizia locale avrà termometri a infrarossi. Intensificati i controlli

Bordighera. Termometri a infrarossi per la misurazione della temperatura corporea, un drone e posti di blocco su tutto il territorio, specialmente all’uscita del casello autostradale. Saranno intensificati così i controlli sul territorio comunale di Bordighera.

Lo ha annunciato il sindaco Vittorio Ingenito, che motiva così la decisione di inasprire le verifiche nella Città delle Palme: «Dopo la pausa del fine settimana oggi, purtroppo, sono ancora numerose le persone denunciate per essere uscite dalle proprie abitazioni senza un giustificato motivo come invece previsto dal decreto Conte per arginare la diffusione di contagi da coronavirus».

Nei prossimi giorni, dunque, la Polizia Municipale proseguirà i controlli con l’ausilio di un drone e sarà dotata di tre termometri ad infrarossi per la misurazione della temperatura corporea a distanza. «Invito tutti i cittadini a monitorare il proprio stato di salute – conclude il sindaco – E ad evitare di uscire di casa se si presentano dei sintomi influenzali anche di lieve entità».