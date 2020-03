Coronavirus, a Bordighera pagamento Tari sospeso per chi ha la partita iva

Bordighera. I titolari di partite iva potranno pagare la Tari (tassa rifiuti) entro il 30 settembre. Lo ha deciso la giunta comunale per andare incontro alle esigenze dei professionisti che, causa emergenza coronavirus, vedono i loro ricavi più che dimezzati. Oltre alla sospensione del pagamento della Tari, la giunta sta predisponendo una delibera che prevede anche la sospensione dei versamenti per i crediti arretrati con il Comune.

Come in Lombardia. «Ho chiesto al presidente Giovanni Toti di allinearsi alle richieste del governatore della Lombardia – ha detto il sindaco Vittorio Ingenito -. L’appello è quello di farsi portavoce con il Governo centrale affinché vengano chiuse tutte le attività, lasciando aperti solo negozi di alimentari e farmacie. E’ l’unico modo per contrastare il diffondersi del virus».