Genova. Fino ad ora sono 36 i ricoverati in Malattie Infettive, 33 in Rianimazione, 28 al Padiglione 10, 14 al Padiglione 12, ufficialmente convertito alla gestione di pazienti positivi al Covid-19. Valutazioni preventive in corso su altri padiglioni. Nessun decesso riscontrato fino ad ora.

Ha preso il via una lodevole iniziativa della Gexi – Genova Taxi, che ha iniziato a offrire gratuitamente il trasporto taxi agli operatori della Rianimazione, a fine turno. La Gexi ha istituito una mail prenotazioni@gexi.it dove gli operatori si possono prenotare (trasferimenti all’interno del Comune di Genova).

«Per quanto concerne le continue e francamente incredibili donazioni di materiali e prodotti alimentari dall’esterno, ricordiamo essere consegnati nei reparti da un team di giovani volontari attraverso un’efficiente quanto per niente scontata catena di montaggio (gestiscono Francesco Montanella e Alessandro Orlando). Alle centinaia di monoporzioni di Eataly, si sono uniti i prodotti di: Noberasco, Biscottificio Grondona, Salotto di Dolcezza e ultimo in ordine di tempo Mercato della Frutta di Genova-Bolzaneto. Le loro donazioni vengono destinate a 300 medici, infermieri e oss sul campo al giorno.

Arrivato al Pronto Soccorso intanto il primo ecografo da quando si è attivata l’emergenza, donato direttamente al dottor Paolo Barbera dall’imprenditore genovese Filippo Ceppellini, via Esaote. Alle donazioni si sommano anche 25.000€ dell’associazione Occupy Albaro. Sempre inerente al tema donazioni, l’ospedale ha attivato una campagna di fundraising per garantire massima trasparenza ai cittadini, a fronte delle tante richieste post donazioni per la tracciabilità del denaro devoluto» – fanno sapere dall’ospedale Policlinico San Martino.