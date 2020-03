Genova. Sono attualmente 39 i ricoverati in Malattie Infettive al San Martino di Genova, 43 nelle tre rianimazioni del Policlinico più cinque pazienti in sub intensiva, 30 al Padiglione 10, 80 al Padiglione 12, 27 al 5° piano della palazzina laboratori, 47 quelli gestiti al piano terra e al 1° piano del Pronto Soccorso.

Il reparto di Ortopedia si è strutturato per gestirsi un’area dedicata ai pazienti Covid, a fronte di pazienti positivi, che necessitano di essere processati.

Sono stati consegnati dalla Protezione Civile al Pronto Soccorso cinque termoventilatori e cinque caloriferi da campo, per riscaldare l’area della tende Covid per far fronte all’abbassamento delle temperature.

Sono da oggi in dotazione dell’Ospedale quindici maschere con ultra filtrazione, quindici caschi pressurizzati con aria filtrata e nuove tute pressurizzate cinquanta volte più efficaci, secondo studi, rispetto alle FFP3 oggi in uso. A gestire le preziose risorse il Servizio Prevenzione e Protezione, diretto dal dottor Dimitri Sossai (a disposizione per approfondimenti – in allegato foto test caschi).

Operativo in Rianimazione il ventilatore polmonare donato dal Coordinamento Nazionale Cacciatrici Federcaccia, Federcaccia Liguria e dalle sezioni comunali.

Non si placa intanto l’ondata benefica che sta travolgendo il Policlinico: l’Antica Forneria Recco ha donato 1 quintale di prodotti precotti, tra focaccia al formaggio e farinata, la Nespresso Italiana invece ha donato macchine del caffè e scorte annesse alle centrali 112/118, al Pronto Soccorso e al reparto di Malattie Infettive, accompagnando la donazione con una lettera del Direttore Generale Stefano Goglio.