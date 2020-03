Coronavirus, 205 i pazienti ricoverati al San Martino di Genova

Genova. I pazienti attualmente ricoverati in Malattie Infettive presso l’ospedale San Martino di Genova sono 38, 43 complessivamente nelle varie rianimazioni, 30 al Padiglione 10, 72 al Padiglione 12. Altri 14 sono ricoverati nei letti dell’Area Medica Critica al 1° piano del Pronto Soccorso. 5 pazienti sono stati nel frattempo estubati.

Dalla nave Costa Luminosa sono stati ricoverati 3 pazienti, due di origini cilene e una donna australiana, in Malattie Infettive (rientrano nei 38).

Nella giornata di domani, grazie all’intercessione della Direzione Amministrativa e dell’Unità Operativa Servizio Prevenzione e Protezione dell’ospedale, è previsto l’arrivo di 20 caschi sanitari speciali attrezzati, per la gestione di malati Covid, destinati al reparto di Malattie Infettive.

Sono state donate e recapitate al Reparto di Malattie infettive del dottor Bassetti un migliaio di mascherine dall’azienda Lagomarsino Anielli, specializzata in riparazioni navali.

Si allunga l’onda di donazioni ai reparti. Intuita la necessità di coprire anche l’orario dei pasti serali, si sono attivate molte attività per donare, specificatamente a Malattie Infettive e al Pronto Soccorso: Matteo Losio del Bruxaboschi ha addirittura preparato dei kit, con ricette e prodotti annessi, per il reparto di Malattie Infettive ad uso sostitutivo delle spese che gli operativi che si sono auto isolati dalle famiglie, causa turni, non riescono a fare. La Pizzeria Corner di Brignole invece fornirà da stasera pizze a oltranza al Pronto Soccorso. Prosegue intanto la consegna quotidiana del team di volontari all’ora di pranzo.