Corinavirus, a Imperia controlli a tappeto dei vigili urbani per il rispetto del decreto

Imperia. Sono stati circa un centinaio i controlli effettuati a Imperia dagli agenti di Polizia municipale nel solo pomeriggio di ieri, sul rispetto delle misure contro il coronavirus. Numero già eguagliato e superato nelle prime ore di questa mattina.

È scattata anche la denuncia penale per il titolare di un bar, che trasgredendo al precedente obbligo di chiusura alle 18, risultava aperto al pubblico alle ore 19.15. Denuncia ai sensi dell’art.650 del codice penale, che prevede come sanzione l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda sino a 206 euro. Prevista anche una sospensione dell’attività dai 5 ai 30 giorni.

Era stato il sindaco Claudio Scajola, con un appello ai propri cittadini, ad annunciare ieri un aumento dei controlli per evitare spostamenti non consentiti dalle norme e per verificare il rispetto delle misure di prevenzione igienico sanitarie.