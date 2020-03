Coppa Davis, l’ “ostacolo coreano” fu superato nel 1981 nel complesso tennistico del Solaro a Sanremo

Sanremo. La squadra di Coppa Davis, il 6 e 7 marzo, ha superato la Corea per 4 a 0 a Cagliari nel turno di qualificazione alla fase conclusiva prevista a Madrid nel mese di novembre. Con particolare riconoscenza degli appassionati della Riviera al team di Corrado Barazzutti per la prestazione in campo dei beniamini locali Fabio Fognini e Gianluca Mager.

Vale la pena ricordare che l’ostacolo “Coreano” in Davis fu superato già nell’ottobre del 1981 nel nuovo complesso tennistico del Solaro. Nell’occasione la nazionale italiana beneficiò della vittoria nel doppio della coppia Panatta-Bertolucci sul duo Kim-Song con il punteggio 6-2 7-5 6-4.

La foto-ricordo del match comparve sul bi-mensile “La Volée” edita in quell’anno dal Tennis Sanremo. Accanto al capitano della squadra l’alessandrino Vittorio Crotta a sinistra vi era il giovane direttore della pubblicazione dott. Eduardo Raneri.