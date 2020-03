Consigliere Ghiglione positivo al coronavirus, la solidarietà dei gruppi consigliati di centrodestra di Imperia

Imperia. Tutti i gruppi consigliati di centrodestra esprimono un caloroso e affettuoso augurio all’amico e collega Claudio Ghiglione di pronta guarigione.

«Ci auguriamo che la città di Imperia come il resto della Liguria e dell’Italia superi questa difficile situazione di contenimento dell’emergenza non solo sanitaria ma anche sociale ed economica. Siamo vicini a tutto il personale del comune che sta continuando ad operare offrendo i servizi essenziali, in tutti i settori, a partire dai Servizi Sociali impegnati in uno sforzo enorme.

Siamo sopratutto vicini a tutto il personale sanitario della nostra Asl e a tutti i volontari delle pubbliche assistenze che stanno facendo un lavoro sovrumano esponendosi a forti rischi. Forza Claudio e un ideale abbraccio a medici e infermieri che ti stanno curando» – dicono.