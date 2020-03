Concorso per 3.581 allievi carabinieri: chi può partecipare e come fare domanda

Imperia. É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per l’arruolamento di 3.581 allievi carabinieri, dei quali 2.449 riservati ai volontari in servizio delle forze armate, 1.100 ai civili e 32 ai possessori di attestato di bilinguismo. Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 26 marzo prossimo.

È un’attraente opportunità che permette a ragazze e ragazzi di contribuire in maniera importante a determinare il futuro di una comunità, partecipando attivamente alla gestione del territorio, alla soluzione dei problemi che esso può presentare, da quelli ambientali alla criminalità, alla vicinanza concreta alle persone, di ogni genere ed età, affrontando quotidianamente sfide professionali differenti, con lavoro di squadra in cui il Carabiniere non è mai solo, sostenuto dai colleghi per interagire e collaborare, divenendo punto di riferimento per la collettività.

Sempre contraddistinto dalla lucerna, dalla bandoliera, dalle bande rosse sui pantaloni, nel solco della tradizione bicentenaria, il carabiniere di oggi può: contare su un upgrade tecnologico pressoché costante (sia in fase di servizi di controllo del territorio, sia nel campo investigativo); acquisire immediatamente l’indipendenza economica dal nucleo familiare; diversificare l’impiego in relazione alle proprie attitudini, in Italia e all’estero; far parte di team efficienti, nella consapevolezza che il lavoro di squadra amplifica le capacità del singolo, aiutando i più deboli, bisognevoli di conforto, difesa e protezione.

Possono concorrere i cittadini italiani in possesso dei requisiti indicati dal bando di cui al link http://www.carabinieri.it/docs/default-source/concorsi/2020/car20/bando.pdf?sfvrsn=84d03123_0.

Le domande devono essere presentate online sul sito www.carabinieri.it tramite credenziali SPID o lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con CNS (carta nazionale dei servizi) precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN.

I candidati civili devono avere età compresa tra i 17 ed i 26 anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado da conseguire entro l’anno scolastico 2019/2020.

L’iter concorsuale si articolerà in una prova scritta di selezione, test di efficienza fisica e psicofisica, accertamenti attitudinali e valutazione di titoli. Per eventuali, ulteriori precisazioni e curiosità, gli interessati possono contattare i seguenti Ufficiali del Comando Provinciale: Tenente Colonnello Pierluigi Giglio ad Imperia 0183.7191; Capitano Mario Boccucci a Sanremo 0184.6947; Capitano Ignazio Lorito a Bordighera 0184.2737; Capitano Francesco Giangreco a Ventimiglia 0184.2366.