Chiusi in casa per il Coronavirus siamo diventati tutti chef: inviate le vostre ricette alla pagina Facebook di Riviera24

Inviate il risultato delle vostre ricette a Riviera24. Niente paura, non vogliamo mangiare le vostre bontà, dolci o salate che siano, vogliamo solo la loro foto, descrizione e se riuscite anche un video: ve le pubblicheremo.

Con il “tutti a casa” dell’emergenza Coronavirus, la provincia di Imperia, come del resto tutt’Italia, vede un’impennata del cucinare tra le mura domestiche. Non è un mistero infatti che molti di noi, da qualche settimana a questa parte, costretti mangiare a casa, chi per necessità, chi per tedio, abbiano aggredito fornelli e stoviglie, frigo e teglie, tante volte con un sincero piglio da (sedicente) cuoco provetto. Il risultato delle ricette, tante volte, ha lasciato e lascerà a desiderare. A volte è stato mediocre ma comunque mangiabile. Non sono i pochi quelli poi, che ci azzeccano e creano piatti degli del miglior Cannavacciuolo.

Nessuno è comunque escluso dalla nostra “brama” di ricette: partendo dal pargolo delle elementari che fa i toast, alla ragazzina che impasta, passando per chi vive solo non ha mai mangiato a casa, arrivando a chi è costretto a cucinare e non sa farsi da solo neanche un panino al salame. Ma l’elenco sarebbe infinito.

Al di della quale sia la vostra categoria culinaria, tra quelle citate, la redazione di Riviera24 è felice di pubblicare le vostre leccornie che state sfornando in questi giorni di “clausura”.

Andando sulla nostra pagina Facebook, tramite il messenger, potrete da oggi spedirci foto, video (non obbligatorio) e descrizione di cosa avete “spadellato”.

Tutto il materiale, con un singolo post per ogni utente, verrà pubblicato (a nostra discrezione) sulla nostra pagina social. Una volta al giorno, scelta da noi, una ricetta del lettore sarà evidenziata con un articolo su www.riviera24.it