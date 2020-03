Cervo piange Carlo Farnè presidente della Protezione civile

Cervo. La Protezione civile di Cervo comunica sulla propria pagina Facebook la scomparsa del proprio presidente Carlo Farnè.

«Per tutti noi significa la perdita di un caro amico, ma per la Protezione Civile in generale è il venir meno di uno dei suoi più attivi e combattivi esponenti. Una persona schietta e decisa, che ha saputo, negli anni, educare alla Protezione civile tanti giovani, creando una squadra, quella di Cervo, attiva e preparata. Ci conforta sapere che la volontà e lo spirito di Carlo continueranno sul solco che lui ha tracciato non soltanto attraverso il figlio Alessio, ma attraverso i tanti che grazie a lui oggi indossano la divisa gialla e blu», scrivono i volontari che si stringono intorno alla famiglia.