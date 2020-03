Camporosso, Simone Casile promuove raccolta fondi de “Il Ponente si muove”: «Uniti si vince»

Camporosso. «Promuovo l’iniziativa di Gabriele Chiappori e dell’associazione Il ponente si muove per l’acquisto di nuovi ventilatori polmonari anti Covid-19 per l’ospedale di Sanremo – dice Simone Casile del Redfield Crossfit a Camporosso con un video messaggio su Facebook facendosi promotore della raccolta fondi de “Il ponente si muove” - E’ importante che tutti facciamo la nostra parte. Uniti si vince!».

Dopo il giovane ciclista bordigotto Oliviero Troia e la Rari Nantes Bordighera 1946 anche Simone Casile del Redfield Crossfit aderisce all’iniziativa per aiutare l’ospedale di Sanremo in piena crisi sanitaria da coronavirus. Il ricavato raccolto verrà infatti utilizzato per l’acquisto di ventilatori polmonari per l’Asl 1 Imperiese.

«Mi raccomando, state a casa - consiglia Casale – Allenatevi in casa. Rimaniamo in forma e insieme ce la faremo».

Per chi volesse contribuire alla raccolta fondi ecco i dati:

IT55 I 08439 49100 000120107908

BIC PER BONIFICI DA FUORI ITALIA

CCRTIT2TCAR

Destinatario : Gabriele Chiappori

In causale: ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE ASL 1 IM

OSPEDALE DI SANREMO (IM)