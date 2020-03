Camporosso, scontri con il segretario comunale: Morabito si autosospende da vicesindaco

Camporosso. Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Maurizio Morabito si è autosospeso dai sui incarichi amministrativi dopo l’ennesima lite con il segretario comunale Marcello Prata. «E’ una questione che va avanti da mesi – ha dichiarato Morabito -. Non ho mai avuto problemi con il sindaco, né con la giunta né con gli uffici comunali che ringrazio per il loro lavoro. Ma oggi, dopo l’ennesimo scontro con il segretario, ho preso questa decisione».

Gli scontri tra Morabito e il segretario vanno avanti da mesi. Oggi l’episodio cruciale. Motivo della discussione è la gestione dell’Ente. «A mio avviso il Comune non è seguito come dovrebbe essere dal segretario», spiega l’amministratore, che sottolinea: «Sono sereno, mai avuto problemi con gli altri. Con il sindaco viaggiamo sulla stessa linea, condividendo gli obiettivi per il bene della nostra comunità».

«Per me nulla è cambiato – commenta il sindaco Davide Gibelli – si tratta di un episodio circoscritto, nell’ambito del lavoro che si svolge quotidianamente, ogni tanto ci sono tensioni e c’è chi le manifesta in maniera più vibrata, ma fortunatamente è tutto risolto».