Camporosso. L’associazione Aceb ha acquistato oggi 30 tute di categoria 3 con protezione 4/5/6. Ne sono state consegnate 20 ai soccorritori impegnati nel Covid-19, (10 alla Croce Verde Intemelia di Ventimiglia e 10 alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia) le rimanenti 10 appena arriveranno.

In settimana arriveranno anche 400 paia di copri calzari, che i soccorritori devono indossare obbligatoriamente durante questo tipo di servizio.

«Come potete ben immaginare, le pubbliche assistenze e croci rosse devono sostituire continuamente i presidi sanitari, ma essendo molto cari, non riescono a far fronte alle spese per sostenere questa emergenza di Covid-19.

Chiediamo a tutti di aiutarci ad aiutare queste realtà locali e proteggere gli angeli del soccorso che sono in prima linea 24 ore al giorno, operando in maniera gratuita, rischiando la loro vita al servizio della collettività.

Chiediamo di fare una donazione libera, che per voi potrà essere anche piccola, ma messe tutte assieme diventeranno somme grosse. Potrete fare la vostra donazione con causale COVID-19 in uno dei seguenti modi:

– Bonifico bancario: IBAN IT50C0843949110000230102738 intestato ad ACEB

- https://www.paypal.me/ACEB2017

- https://www.paypal.com/pools/c/82wZnQzWgz (anche in maniera anonima)

– https://www.gofundme.com/f/mission-di-aceb?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet » – fa sapere Aceb.