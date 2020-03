Camporosso, ecco come chiedere contributo per emergenza Covid-19

Camporosso. Il Comune di Camporosso si è attivato per aiutare i cittadini che vivono un periodo di crisi economica a causa dell’emergenza coronavirus. In un audio-messaggio, il sindaco Davide Gibelli, spiega come richiedere il contributo «di solidarietà alimentare».

La giunta comunale non ha ancora stabilito gli importi da erogare a ciascun cittadino: «Attendiamo di avere il numero delle richieste per poi suddividere i soldi a disposizione», ha spiegato Gibelli.

Per avere ulteriori informazioni, si può contattare il numero dei Servizi Sociali allo 01842876526, dalle 7,30 alle 12,30 o dalle 15 alle 18.

AVVISO PUBBLICO – CITTADINI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI -.pdf

MODULO RICHIESTA.docx