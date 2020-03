Imperia. Mascherine introvabili da settimane anche a Imperia. La conferma arriva da Franco Ghirardelli titolare della ditta G.i.e.m. Ghirardelli. «Molti ordini – sottolinea – sono stati requisiti dai Paesi di produzione e di transito. La Francia è uno di questi».

Ad essere ricercatissimi in città e nel resto della provincia sono i cosiddetti “facciali filtranti“, fondamentali dispositivi di protezione per evitare il contagio per medici e infermieri e per coloro che lavorano negli ospedali, ma anche nelle cliniche private e case di riposo.

«Le scorte evaporano in un attimo, – conferma Franco Ghirardelli – i magazzini sono stati svuotati ovunque e quello che le aziende riescono a produrre viene per lo più convogliato verso la Lombardia». Un’azienda milanese sta procedendo a ritmo continuo su 5 linee, 4 ad esclusiva distribuzione in quella regione.

«Le consegne quindi – aggiunge Ghirardelli – ci vengono garantite col contagocce. Lo stesso discorso vale per le tute Tyvek, quelle bianche, per gli occhiali e per i caschetti con la visiera. In particolare per quanto riguarda gli occhiali in due ore sono finiti. Le richieste, comunque, sono per il 99 per cento sono per le mascherine».

«Fortunatamente, invece , la fornitura di ossigeno gassoso alle strutture che ne fanno uso come le Case di riposo pur essendo aumentata è, per ora, sotto controllo. Ogniqualvolta ci fanno qualche consegna preferisco dare la precedenza, appunto, case di riposo, pubbliche assistenze e la stessa Asl se fa delle richieste. Tengo a precisare che in questo periodo ho abbassato il mio ricarico per correttezza e senso civico credo che non sia giusto speculare sulla sofferenza». conclude Franco Ghirardelli.