Brucia la macchia mediterranea vicino a Castellaro, non escluso il dolo

Castellaro. Un incendio ha incenerito circa un ettaro di macchia mediterranea, la notte trascorsa poco dopo l’una, nei pressi della strada che porta verso Pompeiana.

Le origini del rogo, per quanto non ancora appurate, potrebbero essere dolose, perché a quell’ora, con il “coprifuoco” da Coronavirus in atto, le ipotesi dell’autocombustione, dell’abbruciamento fuori controllo o del mozzicone gettato involontariamente, appaiono un po’ peregrine.

Comunque sia, il pronto intervento dei vigili del fuoco dal distaccamento matuziano ha fatto si che le fiamme fossero spente nel giro di poco più che due ore. Sul caso indagano i carabinieri forestali.