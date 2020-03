Bordighera. Le raffiche di vento che da questa mattina sferzano sulla costa del Ponente ligure hanno sradicato il cartello che indica la strada per la residenza protetta Villa Santa Rosa, installato in via dei Colli, nei pressi della “Porta della Maddalena”, nel centro storico di Bordighera. L’insegna è poi precipitata nella sottostante via Garnier, infrangendo il parabrezza di una Peugeot 307 regolarmente parcheggiata.