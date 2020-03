Bordighera, troppe disdette per paura coronavirus. Chiude hotel Villa Elisa

Bordighera. Dopo l’hotel Petit Royal di Ospedaletti, anche l’albergo di Bordighera, Villa Elisa, chiuderà per un periodo a causa delle numerose disdette dovute all’emergenza coronavirus. Ad annunciarlo, sono gli stessi proprietari: «A causa delle moltissime disdette ricevute in questi giorni dovute al Coronavirus, l’ albergo Villa Elisa chiuderà dal 9 marzo al 21 marzo (data di riapertura ancora da confermare) nella speranza che la situazione sanitaria ed economica del nostro paese si riprenda a breve», si legge in una nota pubblicata sui social.

Resta comunque aperta al pubblico la Spa dell’hotel sito in via Romana. Dalle 10 alle 13, dalle 13 alle 16 o dalla 16 alle 19 al costo di 30 euro a persona si potrà seguire il percorso benessere. «E’ richiesta la prenotazione con almeno un giorno di anticipo allo 0184261313. Vi aspettiamo in Spa per rafforzare il sistema immunitario», comunica la direzione.