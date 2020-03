Bordighera. E’ di due feriti non gravi il bilancio di un incidente stradale in via Pasteur, nel tratto che conduce all’imbocco di via Sapergo. Stando ad una prima e frammentaria ricostruzione, due vetture (una Renault Clio e una Lancia Y) si sono scontrate per ragioni ancora da chiarire mentre viaggiavano in direzioni opposte.

Sul posto è accorso un equipaggio della Croce Rossa di Bordighera che ha soccorso i conducenti delle auto. Presente la polizia locale che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

Entrambe le vetture hanno riportato danni ingenti.