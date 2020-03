Bordighera, regolarità posti barca: scattano i controlli in porto

Bordighera. Indagine della Capitaneria di Porto sulle circa 220 barche ormeggiate all’interno dell’approdo di Bordighera. Stando a quanto riporta il regolamento comunale, i posti barca sui quattro pontili galleggianti (in totale circa 160) possono essere assegnati soltanto a imbarcazioni che non superano i nove metri di lunghezza fuori scafo. In passato, però, potrebbero aver ricevuto la concessione anche natanti di lunghezza maggiore. Per questo il comandante della delegazione di spiaggia di Bordighera, il maresciallo Gianluca Ingrosso, sta effettuando scrupolosi controlli su ogni imbarcazione presente in porto. Al momento, non sono state riscontrate anomalie, ma nel caso in cui le imbarcazioni avessero una lunghezza maggiore di quella consentita, dovranno essere acquisiti documenti che giustifichino la presenza della barca ormeggiata.

E non è tutto. Le verifiche effettuate nei giorni scorsi si sono rese necessarie anche in vista di probabili integrazioni e modifiche che verranno apportate al regolamento del porto, come proposto il 23 dicembre scorso in consiglio comunale. Essendo compito della Capitaneria assicurare che in porto vengano rispettati sia gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione, sia la pubblica incolumità, gli accertamenti in corso serviranno per tutelare i proprietari delle imbarcazioni così come cittadini e turisti che amano frequentare l’area. Per questo le indagini si svolgono a 360 gradi, con acquisizione di documentazione sia presso l’Ufficio Porto che a Palazzo Garnier.