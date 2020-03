Bordighera, lo sportello Noi4you dedica un laboratorio autostima alle donne di oggi

Bordighera. In occasione della Festa della Donna lo Sportello Noi4You ha pensato di sfruttare la serata abituale del Laboratorio di Autostima per affrontare il tema delle donne di oggi. Le donne che oggi ci sembrano forti ma che ancora inciampano, che sono autonome economicamente non ancora indipendenti emotivamente. Donne che ancora preferiscono gli “uomini stronzi” e che rifiutano i “bravi ragazzi”.

Sarà una serata interessante per uomini e donne dove entreremo come dei chirurghi dentro il mondo femminile e attraverseremo tutte le fasi importanti che possono portare ad una vera crescita femminile delle donne e delle mamme.

«All’entrata vi sarà consegnata una piccola sorpresa pensata apposta per farvi entrare davvero dentro questo mondo interiore. Vi preghiamo dunque di giungere puntuali e di portare con voi tutto l’entusiasmo e la voglia di crescere insieme. La crescita personale è una tra le più importanti attività che dovremmo fare quotidianamente e che invece finiamo col posticipare anche dopo il lavaggio dei piatti.

Conoscerci significa vivere meglio, soffrire meglio ed aumentare il nostro legame con il mondo intero. Crescere dei figli felici è un impegno che abbiamo tutti noi nella comunità affinché possano vivere in un futuro che forse non sarà così ricco materialmente ma che almeno sia più ricco interiormente. Vi aspettiamo dunque per una serata allegra e profonda allo stesso tempo dove divertendoci potremo aggiungere un piccolo tassello al nostro miglioramento personale» – fanno sapere gli organizzatori.

Di seguito gli orari d’apertura presso la sede della CRI di Bordighera: lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 16.30 – il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30. Il numero di telefono è invece sempre attivo: 334 9999304.