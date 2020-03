Bordighera, Ingenito: «Scuole chiuse ma palestre e circoli sportivi riprendono regolarmente la loro attività»

Bordighera. Si è appena conclusa a Bordighera una riunione alla presenza del sindaco Vittorio Ingenito, del Comandante della Polizia Municipale, del Vice Sindaco e dell’assessore Baldassarre presso il Comando di Polizia municipale volta a fare il punto della situazione, alla luce anche della conferenza stampa del presidente della Regione Giovanni Toti su coronavirus.

Viene accolta favorevolmente dall’Amministrazione la chiusura delle scuole per le giornate di lunedì e martedì. L’amministrazione ha già preso contatto con la dirigenza scolastica dei plessi di Bordighera per ottemperare ai dispositivi necessari a garantire sicurezza e igiene richiesti per l’apertura delle scuole.

Palestre e circoli sportivi riprenderanno regolarmente la loro attività da domani mattina.