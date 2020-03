Bordighera, Ingenito: «Necessario incontro con sindaci della provincia di Imperia per gestione dell’emergenza coronavirus»

Bordighera. «Desidero rassicurare i cittadini sull’attenzione, massima e costante, con cui l’Amministrazione della città di Bordighera sta seguendo in ogni suo aspetto l’evolversi del quadro di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19. Abbiamo già provveduto all’azione di sanificazione di tutti gli edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo; l’intervento è stato compiuto, su nostro incarico, dalla società cooperativa Coseva. Parallelamente abbiamo acquistato i presidi necessari (liquidi igienizzanti e dispenser) affinché ogni scuola abbia a disposizione una dotazione completa. L’attività è monitorata con continuità e personalmente mi sono recato presso l’edificio di via Lamboglia per verificarne lo svolgimento.

Abbiamo fornito al corpo di Polizia Municipale dispositivi di protezione individuale; negli Uffici Comunali sono stati distribuiti dispenser con prodotto igienizzante e sono in fase di distribuzione guanti e mascherine per uso individuale qualora se ne rendesse necessario l’uso. Altresì, si sta provvedendo ad installare interfoni negli Uffici a contatto con il pubblico (Comando di Polizia Municipale, Ufficio Anagrafe, Ufficio Protocollo). Il nostro presidio sul territorio cittadino è dunque pronto e ininterrotto» – fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

«Mi preme però sottolineare la necessità di un coordinamento che coinvolga tutti i Comuni della Provincia per una gestione dell’emergenza che sia organica, scandita con tempistiche concordate e dettata da condivise linee guida. Per questo auspico che il Prefetto e il Presidente della Provincia convochino in tempi rapidi un incontro con i Sindaci: dobbiamo affrontare la situazione uniti, per dare un segnale chiaro e senza fraintendimenti che rassicuri i cittadini. Il quadro è serio, ma siamo in grado di gestirlo e sono convinto che lo faremo ancora meglio se sapremo agire secondo direttrici comuni.

Alla gestione dell’emergenza più strettamente sanitaria si è affiancata, fortissima, l’emergenza economica. Le attività commerciali, di ristorazione, ricettive vedono oggi a rischio non solo la possibilità di continuare ad impiegare personale, ma la loro stessa sopravvivenza; in una Provincia come quella di Imperia, in cui il turismo è risorsa fondamentale, questo scenario fa ancora più paura. Per questo è necessaria una tutela particolare e per questo dobbiamo richiedere, con convinzione, che le misure adottate nella cosiddetta “zona rossa” a favore delle aziende e dei professionisti siano estese al nostro territorio; fondamentale sarà la capacità di farci, tutti insieme noi Sindaci, fronte comune» – dice il primo cittadino Vittorio Ingenito.