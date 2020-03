Bordighera. Indagini sono in corso da parte della Capitaneria di Porto sulla foce del rio Sasso, in Arziglia, interessata dai lavori per la riqualificazione degli ex lavatoi, demoliti per far spazio a una piazzetta dedicata all’artista Marcello Cammi, che proprio in quell’area aveva realizzato il suo “Giardino Incantato”. Da oltre un mese, la delegazione di spiaggia di Bordighera, al comando del maresciallo Gianluca Ingrosso, sotto la guida del tenente di vascello Giorgio Coppola, comandante del circondario marittimo di Sanremo, sta monitorando la situazione, per evitare che gli interventi in corso possano inquinare la spiaggia dell’Arziglia e lo specchio acqueo antistante.

Vista la necessità di intervenire sui sottoservizi per una manutenzione straordinaria di vasca di decantazione e relativo pompaggio di acque reflue, infatti, queste si sono riversate in parte del letto del rio Borghetto. Immediatamente la capitaneria si è attivata per evitare che finissero in mare. E’ stato così richiesto a Palazzo Garnier il posizionamento di una griglia per trattenere i rifiuti solidi: la prescrizione è stata subito adottata dal Comune e i risultati sono positivi: da quando c’è la grata, infatti, carta igienica e altri rifiuti vengono trattenuti e non raggiungono la foce del corso d’acqua. E’ stata richiesta, inoltre, la pulizia del greto del torrente, già effettuata da una ditta specializzata che ripeterà l’intervento nei prossimi giorni. E non è tutto, per avere ulteriore certezza che non ci sia stato inquinamento delle acque, l’Arpal, su richiesta dell’autorità portuale, effettuerà dei campionamenti.

Al contempo, il maresciallo Ingrosso ha acquisito le carte per verificare che siano state rispettate le prescrizioni imposte.