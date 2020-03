Bordighera, è cordoglio per la morte di Franco Rivella

Bordighera. E’ lutto nella città delle palme per la morte di Franco Rivella, fondatore ed ex titolare della Edil Bordighera, conosciutissimo in città. Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui quello di Rino Crudi: «Come se non bastassero le preoccupazioni legate al coronavirus, stanotte è mancato un GRANDE UOMO, conosciutissimo a Bordighera e non solo. Proprietario per quasi 50 anni di “Edil Bordighera”, aveva cessato l’attività da pochi anni, ma lui era sempre e comunque presente in via Cantore (dove io abito). Quando rientravo a casa e lo vedevo, mi fermavo a parlare con lui di qualunque cosa. Si scherzava e poteva pure scapparci anche qualche ‘buona barzelletta’. Se mi serviva qualcosa, era pronto ad aiutarmi e non solo a me. Sempre presente nelle serate estive di Sasso, sempre sorridente, mancherà sicuramente non solo a chi come me, lo conosceva da tanti anni, ma anche a chi aveva imparato ad apprezzarne le sue doti di simpatia, generosità ed altruismo. Ciao Franco… fai un buon viaggio».

Rivella lascia la moglie e la figlia Romina.