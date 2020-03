Bordighera. Sono davvero meravigliose le immagini scattate dal fotografo amatoriale Luca Viale Grossi Bianchi che, durante un’escursione a bordo della nave Corsara, è riuscito a immortalare un gruppo di delfini che nuota vicino al largo delle coste di Bordighera. Le immagini sono della scorsa estate, ma meritano di essere condivise, soprattutto in un momento come questo.

I mammiferi marini, tra cui si intravedono anche dei cuccioli, saltano sulla cresta delle onde e nuotano nella acque limpidissime della Città delle Palme. Una vista emozionante, che grazie alle fotografie divulgate da Luca, può essere condivisa con tutti i cittadini chiusi in casa per l’emergenza coronavirus.