Bordighera, crisi per coronavirus. Sindaco Ingenito: «Sosterremo i nostri commercianti». Ecco come

Bordighera. «La salute è senz’altro la priorità e invito tutti a rispettare le indicazioni date dal ministero della Salute e dalla Regione, ma non possiamo dimenticarci dei nostri commercianti, che non lasceremo soli». Lo ha dichiarato il sindaco Vittorio Ingenito, raggiunto telefonicamente al termine dell’incontro con il prefetto Alberto Intini avvenuto ieri sera presso la Camera di Commercio di Imperia.

L’amministrazione bordigotta prenderà provvedimenti a favore dei commercianti già la prossima settimana. «Inizieremo lunedì – anticipa Ingenito – Con la sospensione dei pagamenti per i tributi locali». Si parte dunque dalla Tosap (Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) che gli esercenti avrebbero dovuto versare entro il 31 marzo. «Valuteremo poi il da farsi con le altre scadenze, oltre a pensare ad ulteriori interventi a sostegno delle imprese», spiega il sindaco. A breve, inoltre, verrà indetta una conferenza dei capigruppo consiliari proprio per valutare e decidere quali provvedimenti prendere per agevolare gli esercenti.

«Mi auspico che anche a livello centrale si scelga di sospendere le imposte, le moratorie per il ritardo dei pagamenti, i mutui e le cartelle esattoriali – conclude Ingenito -. La situazione è molto difficile: il rischio è quello di strangolare un’economia già fragile».