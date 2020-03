Bordighera, al via i lavori per realizzazione di pista ciclabile tra piazzale dei Pennoni e stazione di sollevamento

Bordighera. Il 24 febbraio hanno preso il via i lavori per la realizzazione del tratto di pista ciclabile tra il piazzale dei Pennoni e la stazione di sollevamento, sul lungomare Argentina; lungo il percorso è prevista la creazione di due ponti, uno sopra il rio Borghetto e l’altro sopra il sottopasso via Forlì.

L’importo dei lavori, pari a 207.161,67 euro iva inclusa, rientra nel progetto Alcotra Edu Mob, che si è posto l’obiettivo di favorire il cambiamento delle condotte di mobilità sul territorio tra la Liguria e la regione Provence-Alpes-Cote d’Azur e che, tra i vari ambiti, prevede la realizzazione di tratti di pista ciclabile.

Il termine dei lavori è previsto entro inizio estate.

«Con questo nuovo tratto proseguiamo un percorso che, una volta completato, si snoderà lungo tutto il lungomare fino a S. Ampelio; il prossimo lotto ci consentirà di raggiungere il sottopasso di via Noaro costeggiando la ferrovia -commenta l’assessore Marco Laganà – Un’opera importante, che guarda sia alle esigenze di una mobilità quotidiana che auspichiamo sempre più “green” sia ad un turismo sempre più attento alla sostenibilità».