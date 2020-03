Bordighera. E’ stato condannato a 8 mesi di reclusione, in abbreviato, l’uomo di 44 anni accusato di aver picchiato e accoltellato quella che all’epoca era la convivente: una donna di 45 anni. I fatti erano accaduti nell’agosto del 2018, in un appartamento di via Circonvallazione, alle porte del centro storico di Bordighera.

A comminare la condanna è stato il giudice monocratico Antonio Romano, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Monica Vercese: quella, appunto, di una condanna a 8 mesi.

Stando a quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe dovuta alla richiesta dell’uomo alla compagna, appena rincasata, di preparargli la cena. Il 44enne e la donna iniziano a litigare, in quella che ormai sembra essere la routine di un travagliato rapporto di coppia. Ad un certo punto, però, l’uomo, che tra l’altro era sottoposto alla misura di prevenzione di sorveglianza speciale, passa alle mani: afferra la 45enne al collo, la picchia e con un coltello da cucina, lungo 23 centimetri, la ferisce ad una coscia. Poi cerca di allontanarsi, con il coltello ancora in tasca, ma viene catturato poco dopo.

La donna, invece, viene portata in ospedale e poi dimessa con una prognosi di 30 giorni.