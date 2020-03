Bar e ristoranti chiusi la sera per il coronavirus, ma qualcuno a Sanremo era aperto lo stesso

Sanremo. Ieri, con la prima serata di “coprifuoco anti coronavirus”, tutta la città era quasi deserta. Pochi mezzi in giro per le strade e ancor meno pedoni a spasso. I supermercati aperti 24 ore erano le uniche attività aperte. Ma sicuramente almeno un’eccezione, sul filo dell’illegalità, aveva luci accese e negozio aperto. Questo locale fa cibo d’asporto, specialmente pizze e focacce.

Era aperto, con la serranda su, le luci accese e i (pochi) tavoli all’interno ben apparecchiati. Altri avevano ì(come prevedono le recenti norme) la “claire” mezza giù a lasciar intendere che se avessi voluto qualcosa avresti dovuto telefonare (come sempre) per poi attendere a casa l’arrivo del “garzone” con cibo e bevande.

Certo, l’attività esponeva anche in bella vista l’avviso che la merce era solo acquistabile per l’asporto, ma fondamentalmente svolgevail servizio di sempre, al di fuori delle limitazioni di orario (6-18) imposto dal decreto governativo agli esercizi di somministrazione e ristorazione.

In sostanza: perché un bar non può vendere (fuori orario) focacce o birre da portare via, un ristorante degli spaghetti, mentre le sopracitata attività può? Ecco, sicuramente chi la gestisce ha male interpretato in assoluta buona fede la disposizione governativa, fatto sta che per legge gli è concesso solamente di portare cibo e bevande a domicilio. Niente di meno, niente di più. Sennò sarebbe concorrenza sleale.

Il “TAKE AWAY” IN QUESTIONE E’ STATO FOTOGRAFATI DOPO LE 18, MA GLI SCATTI NON VERRANNO PUBBLICATI CERTI DELLA BUONA FEDE DEI GESTORI