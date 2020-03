Imperia. Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio osservati dai sindaci davanti al municipio in tutti i Comuni italiani, in segno di lutto e di solidarietà per ricordare le vittime del coronavirus e per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari. Anche i sindaci dell’imperiese hanno aderito all’appello dell’Anci nazionale condivisa Anci Liguria.

Nella gallery in ordine sparso le foto dei sindaci di: Isolabona, Cosio d’Arroscia, Villa Faraldi, Olivetta San Michele, Rezzo, Cesio, Castellaro, Riva Ligure, Aquila d’Arroscia, Soldano, Chiusavecchia, Diano Arentino, Aurigo Dolceacqua, Montegrosso Pian Latte, Pietrabruna, Santo Stefano al Mare, Airole, Cervo, Vallecrosia, Pieve di Teco, Badalucco.