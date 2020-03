Bacardi Invitational a Miami, il dianese Diego Negri sfiora il podio

Diano Marina. Conclusa al Coral Reef YC di Miami la Bacardi Invitational, che comprendeva anche la Bacardi Cup della classe Star. Sfiora il podio Diego Negri, con Frithjof Kleen a prua, che conclude al quarto posto con la vittoria nella sesta prova (5-6-6-6-5-1).

Nelle Star netto successo per Mateusz Kusznierewicz (POL) e Bruno Prada (BRA), che hanno ottenuto un notevole 2-1-1-1-2-2 nelle sei prove. Secondo posto per il veterano Augie Diaz con Henry Boening e terzo per i norvegesi Melleby-Revkin. Gli altri italiani: 25.Locatelli-Canali; 27.Coppo-Bradanini; 38.FalciolaPaloschi; 53.Irrera-Cisbani.

Nei J70 successo degli inglesi di Eat Sleep J Repeat di Paul Ward. 16.Enjoy 1.0 di Carlo Tomilleri con Dede De Luca tattico, con alcuni buoni parziali (un secondo e un terzo) sulle otto prove disputate. Nei Melges 24 vittoria per USA 820 di Bora Gulari. Sesto posto per Stig di Alessandro Rombelli con Matteo Ivaldi tattico e Giorgio Tortarolo, Luca Faravelli e Francesca Salvà in equipaggio.