Ventimiglia. Una delegazione del Servizio Assistenza Civile – SAC dell’Ordine Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis – V.E.O.S.P.S.S. – MCXVIII ha donato le prime maschere FFP2 al Comune di Ventimiglia.

Gli aiuti sono stati consegnati nell’ambito del Progetto “Phoenix”- Missione COVID19 alla presenza del sindaco Gaetano Scullino e del Segretario Generale dell’Ordine, Antonio Awana Gana Costantini Picardi. Le maschere verranno date in dotazione al Comando della Polizia Locale.

La Missione COVID-19 all’interno del Progetto “Phoenix” ha cominciato a sostenere gli Stati nella lotta contro il Coronavirus SARS-CoV-2, inviando materiale sanitario di supporto. «Siamo in contatto con strutture sanitarie ed Enti Istituzionali per coordinare l’invio degli aiuti, attraverso in nostro Servizio di Assistenza Civile» – dice il Gran Priore dell’Ordine, Fra Riccardo Bonsi -. Nessun merito particolare stiamo semplicemente ottemperando a un nostro dovere; infatti al primo punto della missione della nostra Regola è prevista la tutela e la preservazione del genere umano. Dobbiamo ringraziare la Nazione Templare che ci sta supportando negli approvvigionamenti del materiale sanitario da donare ai vari Stati. Il Dipartimento della Salute della Nazione Templare, guidato dal Ministro Eric Oquinarena, sta lavorando senza sosta e gli Ambasciatori nei vari Stati stanno facendo da collegamento. Cerchiamo di fare la nostra parte, sappiamo che è un piccolo supporto rispetto alle esigenze mondiali, ma faremo tutto quello che è umanamente possibile».