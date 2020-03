Assessore Gandolfo: «Passeggiate con autocertificazione? Con 42mila persone l’effetto Capodanno in calata Cuneo è un attimo»

Imperia. «Certo che mettere in moto un esercito di persone (polizia municipale, polizia, carabinieri, a proposito grazie) a verificare che si abbiano seri motivi per infrangere “la nostra salvezza” e poi sentirsi dire che “si può passeggiare con l’auto certificazione” demotiva e non poco».

L’assessore all’Ambiente Laura Gandolfo sulla sua pagina Facebook attacca il governo sulla possibilità di passeggiare, sia pure con l’autocertificazione.

«Non mi sono mai espressa sul nostro Governo, e devo anche dire che per un momento ne ho avuto stima. Ora posso solo sperare e credere che i cittadini siano più seri di chi ci governa. Abbiano compreso che il problema non è del singolo ma della comunità e che 42.000 passeggiate con l’autocertificazione fa subito Capodanno in calata Cuneo», scrive l’assessore della giunta Scajola.

«Essere in piazza Dante -conclude la Gandolfo – ad aspettare una squadra che venga a lavorare per mettere in maggior sicurezza i cittadini e leggere tutto ciò è un pugno nello stomaco. Se non me ne torno a casa, che è unico posto sicuro, è solo perché credo fermamente in noi…».