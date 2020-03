Sanremo. «E anche per i più piccoli c’è scuola». Le insegnanti del Nido e della scuola dell’ Infanzia della Mater Misericordiae si impegnano a rendere i giorni dei loro giovanissimi alunni felici e spensierati, soprattutto inviando loro video, sia in inglese che in italiano.

Tutte le maestre stanno portando avanti la programmazione e con l’inizio della primavera attraverso canti, disegni e racconti animati stanno intrattenendo i bambini, improvvisandosi doppiatrici di personaggi come gnomi, orsetti e farfalle.

«Grazie alla collaborazione di tutte, in questo momento duro e difficile – fanno sapere dalla Mater – si riesce ad alleggerire e a rallegrare sia genitori che bambini. E il nostro riscontro positivo è ricevere messaggi e video di ringraziamenti».