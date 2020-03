Asd Imperia, il programma dei tornei primaverili dedicati al settore giovanile

Imperia. Sabato 18 aprile inaugurazione della stagione primaverile torneale della Asd Imperia con l’apertura della XIII° edizione “Imperia Cup”.

Diversi appuntamenti mirati con varie formazioni del settore giovanile della provincia e non. Tutte le competizioni, autorizzate dalla FIGC, saranno disputate presso gli impianti: stadio “Nino Ciccione” (erba naturale), “F.Salvo” (erba sintetica) e campo sportivo “G.Aicardi” di Pontedassio (erba sintetica).

Il programma:

Cat. Esordienti 2009, 9 vs 9, sabato 18 aprile

Esordienti 2007, 11 vs 11, sabato 25 aprile

Esordienti 2008, 9 vs 9, venerdì 1 maggio

Piccoli Amici 2013/14, 5 vs 5, sabato 2 maggio

Pulcini 2010, 7 vs 7, domenica 10 maggio

Piccoli Amici 2012, 5 vs 5, sabato 16 maggio

Giovanissimi 2005, 11 vs 11, domenica 17 maggio

Primi Calci 2011, 7 vs 7, sabato 23 maggio

Allievi 2004, 11 vs 11, domenica 24 maggio

Giovanissimi 2006, 11 vs 11, domenica 31 maggio

Allievi 2003, 11 vs 11, domenica 7 giugno

Modalità di iscrizione:

Compilare l’apposito modulo (Invito TORNEI 2019-20 ASD IMPERIA.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf)e inviarlo all’indirizzo mail - imperiacalciotornei@gmail.com

Per eventuali comunicazioni e ulteriori informazioni si prega di contattare il responsabile tornei, Mariano Vacca, al n.: 331/6799355.