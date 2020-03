Sanremo. Da quando vi abbiamo proposto di mandarci le foto dei vostri disegni per sconfiggere il buio di questo momento dettato dall’emergenza coronavirus, ci avete letteralmente sommersi. Grazie! Sapere che questa piccola iniziativa può darvi (e darci) tanta gioia in un periodo così triste è per la nostra redazione una grande spinta ad andare avanti per continuare a darvi tutte le informazioni e le notizie che quotidianamente trovate sul nostro giornale.

A rotazione, le immagini contenute in questa gallery verranno utilizzate come immagine della nostra fanpage su Facebook.

di 111 Galleria fotografica #andràtuttobene le foto dei lettori









Ringraziamo soprattutto i bambini autori di questi bellissimi disegni che scaldano il cuore di noi adulti.