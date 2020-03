Sanremo. Tanti sanremesi hanno aderito all’iniziativa nazionale per dire grazie a medici, infermieri e personale ospedaliero che in questi giorni è al lavoro per combattere il coronavirus. Alle 12, come previsto dal flash mob “Applaudiamo l’Italia”, si sono affacciati dalle finestre o sono scesi sulla porta di casa per applaudire chi da settimane sta lavorando duramente e senza tregua per sconfiggere il Covid-19 e salvare migliaia di vite umane.

[Foto e video Luca Simoncelli]