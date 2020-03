Anas: «Incidente nel Comune di Limone Piemonte, chiusa strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”»

Limone Piemonte. A causa di un mezzo pesante di traverso sulla carreggiata al km 104,400, la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” è temporaneamente chiusa al traffico all’altezza di Tetti Mecci, nel comune di Limone Piemonte.

Per effetto della chiusura della statale, il tunnel di Tenda è provvisoriamente interdetto al transito.

Il personale Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per riaprire al traffico la statale non appena saranno ultimate le operazioni di rimozione del veicolo intraversato.