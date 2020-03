Anas: «A causa di un incidente la strada statale 453 “della Valle Arroscia” è provvisoriamente chiusa»

Savona. La strada statale 453 “della Valle Arroscia” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località “Ortovero” (km 13,700) in provincia di Savona, a causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti.

Il traffico è regolato con indicazioni sul posto.

Il personale Anas (gruppo FS italiane) è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.