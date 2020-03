Bordighera, al tempo del coronavirus lo spettacolo “Amore ai tempi del colera” va in scena in streaming

Bordighera. La stagione teatrale 2019/2020 Fughe di Teatro…e di Umorismo in attesa di riaccogliere tutti gli spettatori con l’ultimo spettacolo Souvenir. La fantasiosa vita di Florence Jenkins, commedia in musica per due attori e un pianista posticipato a giovedì 7 maggio, ha deciso di portare il teatro nelle case del suo affezionato

pubblico.

In attesa di riabbracciare prestissimo gli spettatori, la Nidodiragno Produzioni con Claudia Claudiano (organizzatori della rassegna presso il Palazzo del Parco di Bordighera) aderisce alla campagna #iorestoacasa, invitando tutti a ridurre al minimo eventuali spostamenti.

«Un momento difficile in cui abbiamo deciso di regalare un segnale di normalità, per continuare a diffondere l’amore per il teatro e la bellezza». Ecco allora la decisione di proporre l’emozionante spettacolo Amore ai tempi del colera in streaming. Venerdì 20 marzo tutti coloro che si collegheranno dalle 18 alle 24 al canale

YouTube della Nidodiragno Produzioni, potranno assistere ad uno spettacolo che nel corso delle scorse stagioni ha emozionato migliaia di spettatori in tutta Italia: tratto dal capolavoro di Gabriel García Márquez, con Laura Marinoni, Alessandro Nidi (pianoforte) e Marco Caronna (chitarra e percussioni), regia di Cristina Pezzoli.

Per accedere ed iscriversi al canale cliccare al seguente link YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCAY4vgX4YnMpVPN2a-

qP80w?view_as=subscriber&fbclid=IwAR00MP-

Xm2m6Mz5M9jZSU5ka0fwHIuk4ptPhsZ0eqWm9UpMOtNt44smUiFo

Venerdì 20 Marzo dalle 18.00 alle 24.00

Spettacolo in streaming

LAURA MARINONI

e con ALESSANDRO NIDI (pianoforte)

e MARCO CARONNA (chitarra e percussioni)

AMORE AI TEMPI DEL COLERA

Operita musical per cantattrice e suonatori

di Gabriel Garcia Marquez

regia Cristina Pezzoli

produzione Nidodiragno